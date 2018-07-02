Оккупанты игнорируют перемирие в зоне ООС: 25 раз обстреляли позиции ВСУ

2 июля, 2018, 07:53

В течение минувших суток российско-оккупационные войска 25 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих, потерь среди бойцов ВСУ не было

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой. Враги проигнорировали решение Трехсторонней контактной группы по установлению "хлебного перемирие" и нарушали режим прекращения огня.

Они били преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках из оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям украинской армии, 2 из которых - из тяжелого вооружения.

"Подразделения Объединенных сил надежно удерживали занимаемые рубежи, неуклонно придерживались режима прекращения огня и не поддаются на провокации врага. Адекватный ответ давали лишь тогда, когда действия агрессора несли прямую угрозу нашим военнослужащим и мирному населению", - подчеркнули в ведомстве.

На Луганском направлении под обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попали Счастье, Новоалександровка и Крымское. Защитников Троицкого боевики провоцировали выстрелами из 82-мм миномета.

Неспокойно было и в районе Светлодарской дуги, где противники били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Горловском направлении российские наемники накрыли огнем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции в районе населенного пункта Луганское, а из минометов калибром 120 мм - защитников Зайцевого. По позициям в районе Гладосового били из БМП.

Оккупанты открывали огонь в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово и Широкино из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Потерь среди наших военнослужащих нет", - подытожили в штабе.