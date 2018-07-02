Оккупанты игнорируют перемирие в зоне ООС: 25 раз обстреляли позиции ВСУ
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой. Враги проигнорировали решение Трехсторонней контактной группы по установлению "хлебного перемирие" и нарушали режим прекращения огня.
Они били преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках из оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям украинской армии, 2 из которых - из тяжелого вооружения.
"Подразделения Объединенных сил надежно удерживали занимаемые рубежи, неуклонно придерживались режима прекращения огня и не поддаются на провокации врага. Адекватный ответ давали лишь тогда, когда действия агрессора несли прямую угрозу нашим военнослужащим и мирному населению", - подчеркнули в ведомстве.
На Луганском направлении под обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попали Счастье, Новоалександровка и Крымское. Защитников Троицкого боевики провоцировали выстрелами из 82-мм миномета.
Неспокойно было и в районе Светлодарской дуги, где противники били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На Горловском направлении российские наемники накрыли огнем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции в районе населенного пункта Луганское, а из минометов калибром 120 мм - защитников Зайцевого. По позициям в районе Гладосового били из БМП.
Оккупанты открывали огонь в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово и Широкино из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Потерь среди наших военнослужащих нет", - подытожили в штабе.
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