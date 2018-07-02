Один из оккупантов пытался пересечь блокпост Донбасса с украинским паспортом
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Вчера, около трех часов дня, правоохранители и военные ООС остановили автомобиль DAEWOO Lanos для проверки пассажиров и салона транспортного средства на блокпосте возле города Торецка.
В автомобиле ехал гражданин К. 1981 года рождения, который живет в Торецке. Во время проверки он показал паспорт гражданина Украины.
Впрочем, как показали данные базы ситуационного центра Нацполиции, мужчина причастен к деятельности российских оккупационных администраций "ДНР/ЛНР".
"По данному факту дежурный наряд блокпоста вызвал на место происшествия оперативную группу под руководством следователя отделения Торецкого отдела полиции Бахмутского отдела Главного управления Национальной полиции в Донецкой области. Данный факт был занесен в журнал единого учета", - отметили в ведомстве.
Впоследствии задержанного мужчину передали сотрудникам военной контрразведки СБ Украины для проведения соответствующих мероприятий.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве