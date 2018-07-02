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Один из оккупантов пытался пересечь блокпост Донбасса с украинским паспортом

На блокпосте в Донецкой области задержали мужчину, причастного к деятельности оккупационных администраций России на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера, около трех часов дня, правоохранители и военные ООС остановили автомобиль DAEWOO Lanos для проверки пассажиров и салона транспортного средства на блокпосте возле города Торецка.

В автомобиле ехал гражданин К. 1981 года рождения, который живет в Торецке. Во время проверки он показал паспорт гражданина Украины.

Впрочем, как показали данные базы ситуационного центра Нацполиции, мужчина причастен к деятельности российских оккупационных администраций "ДНР/ЛНР".

"По данному факту дежурный наряд блокпоста вызвал на место происшествия оперативную группу под руководством следователя отделения Торецкого отдела полиции Бахмутского отдела Главного управления Национальной полиции в Донецкой области. Данный факт был занесен в журнал единого учета", - отметили в ведомстве.

Впоследствии задержанного мужчину передали сотрудникам военной контрразведки СБ Украины для проведения соответствующих мероприятий.

 

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