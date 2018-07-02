Одну из гор Карпат засыпал снег
Об этом сообщил один из местных экскурсоводов Сергей Прокоп и опубликовал видео, снятое накануне.
Снег выпал на границе Закарпатской и Ивано-Франковской области.
"Вот так сегодня мело снегом на Черной горе (Поп Иван Черногорский). Погода 1 июля в высокогорье была разной. Хотите в сказку "Двенадцать месяцев"? Тогда Вам в Карпаты", - написал Прокоп.
Начиная с субботы 30 июня в Украине резко ухудшилась погода. Во многих регионах обесточены населенные пункты, некоторые из них затоплены.
По состоянию на семь часов утра 2 июля в Украине из-за осложнения погодных условий до сих пор оставались обесточенными 42 населенных пункта.
С 2 по 5 июля на западе и севере Украины периодически дождливо, а с 4 июля начнется потепление.
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