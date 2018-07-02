Обстрелы из гранатометов и пулеметов: российские боевики нарушили "хлебное перемирие"

2 июля, 2018, 19:17

В течение текущих суток российские боевики продолжали нарушать "хлебное перемирие", принятое Трехсторонней контактной группой 27 июня в Минске

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Российские оккупационные войска 8 раз открывали огонь на Луганском, Светлодарском и Мариупольском направлениях с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под провокационным огнем находились украинские позиции в районе населенных пунктов Крымское, Причепиловка, Луганское, Гнутово, Широкино и Водяное. Потерь среди украинских военнослужащих нет.