Обстрелы из гранатометов и пулеметов: российские боевики нарушили "хлебное перемирие"
2 июля, 2018, 19:17
В течение текущих суток российские боевики продолжали нарушать "хлебное перемирие", принятое Трехсторонней контактной группой 27 июня в Минске
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Российские оккупационные войска 8 раз открывали огонь на Луганском, Светлодарском и Мариупольском направлениях с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Под провокационным огнем находились украинские позиции в районе населенных пунктов Крымское, Причепиловка, Луганское, Гнутово, Широкино и Водяное. Потерь среди украинских военнослужащих нет.
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