На Житомирщине контрактник воровал детали с ценным металлом из боевых машин

2 июля, 2018, 14:33

Военная прокуратура Житомирского гарнизона Центрального региона вместе со следователями следственного отдела Радомышльского отдела полиции задержали контрактника, который воровал детали с боевых машин

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Установили, что в течение 2 недель военнослужащий - мастер мастерской одной из воинских частей, расположенной в пгт Городок Радомышльского района, имея доступ к боевой технике, воровал ее детали. В частности, с боевой машины 9А330 "Тор" демонтировал блоки с электронными платами и элементы плат, которые содержат драгоценные металлы: серебро, золото и платину. Полная сумма нанесенного ущерба устанавливается экспертизой.

В ходе проведения первоочередных следственных действий похищенное имущество изъяли, сейчас принимаются меры по восстановлению боевого комплекса.

Справка: боевая система "Тор" (по классификации МО США и НАТО — SA-15 Gauntlet ("Латна рукавиця")) — всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена, предназначенный для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных войск от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб (управляемых авиабомб), самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии "стелс".

