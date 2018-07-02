На Житомирщине контрактник воровал детали с ценным металлом из боевых машин
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Установили, что в течение 2 недель военнослужащий - мастер мастерской одной из воинских частей, расположенной в пгт Городок Радомышльского района, имея доступ к боевой технике, воровал ее детали. В частности, с боевой машины 9А330 "Тор" демонтировал блоки с электронными платами и элементы плат, которые содержат драгоценные металлы: серебро, золото и платину. Полная сумма нанесенного ущерба устанавливается экспертизой.
В ходе проведения первоочередных следственных действий похищенное имущество изъяли, сейчас принимаются меры по восстановлению боевого комплекса.
Справка: боевая система "Тор" (по классификации МО США и НАТО — SA-15 Gauntlet ("Латна рукавиця")) — всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена, предназначенный для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных войск от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб (управляемых авиабомб), самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии "стелс".
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