На Закарпатье неизвестные убили ромку, - СМИ

2 июля, 2018, 07:18

В воскресенье, 1 июля, в закарпатском городе Берегово на территории железнодорожного депо ножом смертельно ранили местную ромку

Об этом сообщает местное издание "Новости Закарпатья".

По информации СМИ, женщина убежала от нападавших и добежала до дома одного из местных жителей, где от полученных ранений скончалась. Погибшей было около 30 лет. По словам местных ромов, женщину пытался убить "кто-то чужой".

На месте происшествия работала местная и областная полиция.