На Закарпатье неизвестные убили ромку, - СМИ
2 июля, 2018, 07:18
В воскресенье, 1 июля, в закарпатском городе Берегово на территории железнодорожного депо ножом смертельно ранили местную ромку
Об этом сообщает местное издание "Новости Закарпатья".
По информации СМИ, женщина убежала от нападавших и добежала до дома одного из местных жителей, где от полученных ранений скончалась. Погибшей было около 30 лет. По словам местных ромов, женщину пытался убить "кто-то чужой".
На месте происшествия работала местная и областная полиция.
- Напомним, в ночь на 24 июня мужчины в масках напали на лагерь цыган под Львовом. В результате погрома погиб мужчина 1994 года рождения. Ряд людей, подозреваемых в причастности к нападению, удалось задержать.
- В нападении на ромский лагерь подозревают участников группировки "Трезвая и злая молодежь" - это незарегистрированная группировка, которая использует символику ультраправой организации Misanthropic Division.
- Впоследствии выяснилось, что среди задержанных за нападение на лагерь ромов во Львовской области были 10 учеников трех львовских школ.
- Полиция установила всех 14 подозреваемых в нападении на ромские поселения в Львове. Они рассказали детали по поводу организации преступления.
- 26 июня полиция объявила о подозрении 20-летнему организатору нападения.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве