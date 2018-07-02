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На Закарпатье неизвестные убили ромку, - СМИ

В воскресенье, 1 июля, в закарпатском городе Берегово на территории железнодорожного депо ножом смертельно ранили местную ромку

Об этом сообщает местное издание "Новости Закарпатья".

По информации СМИ, женщина убежала от нападавших и добежала до дома одного из местных жителей, где от полученных ранений скончалась. Погибшей было около 30 лет. По словам местных ромов, женщину пытался убить "кто-то чужой".

На месте происшествия работала местная и областная полиция.

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