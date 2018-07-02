На Винниччине предприятие финансировало "ЛНР" и требовало 29 млн из бюджета Украины

2 июля, 2018, 17:07

Служба безопасности Украины заблокировала на Винниччине возмещения налогов почти на 30 млн грн предприятию, которое финансирует террористическую организацию "ЛНР"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в 2016 году на Винниччине перерегистрироваловалось машиностроительное предприятие из Луганской области. Никакой деятельности по адресу регистрации общество не осуществляло - “производство” находилось в одном помещении с продовольственным магазином.

Реальная производственная деятельность осуществлялась на временно оккупированной территории Луганщины. Владельцы завода платили "налоги" в так называемое Министерство доходов и сборов "ЛНР". Территория предприятия также использовалась российско-террористическими группировками как база по ремонту военной техники и учебный центр боевиков.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что после регистрации на Винниччине менеджмент общества начал судебно-претензионную работу по получению из государственного бюджета Украины 28,8 миллиона гривен, якобы как излишне уплаченные в прошлом НДС и налог на прибыль. В дальнейшем средства планировалось вывести в "ЛНР", в частности для финансовой поддержки незаконных вооруженных формирований.

Правоохранители также установили, что в 2015 году менеджмент предприятия уже делал неудачную попытку безосновательного получения бюджетных средств на подконтрольной Украине территории Луганщины.

По материалам СБУ Госказначейство и фискальные органы заблокировали выплату бюджетных средств предприятию до момента возвращения временно оккупированных территорий под контроль органов государственной власти Украины.

В рамках уголовного производства, открытого по статьям "Подготовка к преступлению" и "Финансирование терроризма", продолжается документирование антигосударственной деятельности должностных лиц субъекта хозяйствования.