На выборах президента Мексики победил кандидат от левых националистов
Согласно результатам опросов, 64-летний Лопес Обрадор, представляющий Движение национального возрождения (МОРЕНА), набирает 49% голосов, сообщает DW.
Другие участники выборов, Рикардо Анайя Кортес и Хосе Антонио Мид, представляющие Партию национального действия и Институционально-революционную партию, набирают 27% и 22% соответственно.
Все остальные кандидаты уже признали свое поражение, пожелав удачи Лопесу Обрадору.
Президент США Дональд Трамп уже поздравил Лопеса Обрадора с победой на выборах.
"Поздравляю Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с тем, что он стал следующим президентом Мексики. Я очень надеюсь на сотрудничество с ним", - написал Трамп в Twitter.
Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 июля 2018 г.
Он также добавил, что впереди предстоит еще много сделать для пользы как США, так и Мексики.
Официальные данные о явке будут объявлены в понедельник, а результаты голосования - в течение трех дней.
Наблюдатели заявляют, что выборы прошли без серьезных происшествий. При этом предвыборная кампания прошла под знаком постоянного насилия: за прошедшие 10 месяцев в стране было убито 120 политиков.
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