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На выборах президента Мексики победил кандидат от левых националистов

В Мексике на президентских выборах победил кандидат от левых националистических сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Согласно результатам опросов, 64-летний Лопес Обрадор, представляющий Движение национального возрождения (МОРЕНА), набирает 49% голосов, сообщает DW.

Другие участники выборов, Рикардо Анайя Кортес и Хосе Антонио Мид, представляющие Партию национального действия и Институционально-революционную партию, набирают 27% и 22% соответственно.

Все остальные кандидаты уже признали свое поражение, пожелав удачи Лопесу Обрадору.

Президент США Дональд Трамп уже поздравил Лопеса Обрадора с победой на выборах.

"Поздравляю Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с тем, что он стал следующим президентом Мексики. Я очень надеюсь на сотрудничество с ним", - написал Трамп в Twitter.

Он также добавил, что впереди предстоит еще много сделать для пользы как США, так и Мексики.

Официальные данные о явке будут объявлены в понедельник, а результаты голосования - в течение трех дней.

Наблюдатели заявляют, что выборы прошли без серьезных происшествий. При этом предвыборная кампания прошла под знаком постоянного насилия: за прошедшие 10 месяцев в стране было убито 120 политиков.

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