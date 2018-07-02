На выборах президента Мексики победил кандидат от левых националистов

2 июля, 2018, 12:54

В Мексике на президентских выборах победил кандидат от левых националистических сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Согласно результатам опросов, 64-летний Лопес Обрадор, представляющий Движение национального возрождения (МОРЕНА), набирает 49% голосов, сообщает DW.

Другие участники выборов, Рикардо Анайя Кортес и Хосе Антонио Мид, представляющие Партию национального действия и Институционально-революционную партию, набирают 27% и 22% соответственно.

Все остальные кандидаты уже признали свое поражение, пожелав удачи Лопесу Обрадору.

Президент США Дональд Трамп уже поздравил Лопеса Обрадора с победой на выборах.

"Поздравляю Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с тем, что он стал следующим президентом Мексики. Я очень надеюсь на сотрудничество с ним", - написал Трамп в Twitter.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 июля 2018 г.

Он также добавил, что впереди предстоит еще много сделать для пользы как США, так и Мексики.

Официальные данные о явке будут объявлены в понедельник, а результаты голосования - в течение трех дней.

Наблюдатели заявляют, что выборы прошли без серьезных происшествий. При этом предвыборная кампания прошла под знаком постоянного насилия: за прошедшие 10 месяцев в стране было убито 120 политиков.