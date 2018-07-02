На "кладбище" криптовалют нашли более тысячи проектов. И 80% из них - мошеннические

2 июля, 2018, 13:02

До середины 2018 года исследователи нашли больше тысячи криптовалютных проектов, которые закрылись

Как пишет Bloomberg, среди них есть те, кто уже больше года не ведут активность в области разработки, и мошеннические проекты, расследованием деятельности которых занимается Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Проекты смогли привлечь миллиарды долларов инвестиций, которые в итоге ушли "в никуда".

Как отмечает издание, несмотря на то что много стран пытаются регулировать деятельность этих проектов, инвесторы-любители часто не проводят анализ перед вложениями и отдают деньги очень экономически сомнительным сайтам. Среди самых частых "исчезновений" проектов - хакерские атаки и смерть разработчиков.

"Очевидно, что рынок ICO переполнен ажиотажем и мошенничеством. По моим наблюдениям, 80% проектов были мошенническими, а 10% не хватало содержания, за что они закрылись сразу после получения финансирования. Вероятно, что большинство из оставшихся 10% проектов также потерпят неудачу", - считает финансовый аналитик Bloomberg Аарон Браун.

Тем временем стартап CoinJanitor заявил, что хочет помочь инвесторам и разработчикам утилизировать неудачные проекты.

"Мы изымаем как можно больше монет с рынка", - сказал генеральный директор CoinJanitor Марк Кенигсберг. "Каждый раз, когда мы поглощаем проект, у нас есть больше аудитории и больший объем маркетинга. Вместо линейного роста мы должны усилить рост хоккейной палочки. Все токены, которые мы получаем, мы уничтожаем, мы их действительно сжигаем."

Для сжигания такого "кладбища" стартап создает собственный токен, но это не единственный вариант, ведь некоторые проекты можно спасти.

"В прошлом году было много случаев, когда проект, который был по сути "мертвым", был подхвачен разработчиком, который мог бы пассивно его добыть и вернуть к жизни", - сказал Лукас Нуззи, директор по технологическим исследованиям Digital Asset Research.