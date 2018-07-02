На Львовщине разрушили памятник Пушкину
Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской глава Золочева Игорь Гриньков.
"Акт вандализма. В Золочеве вандалы уничтожили памятник Пушкину. Не удивлюсь, если этим воспользуются пророссийские СМИ и это используют в политических целях", - написал городской глава.
Гриньков добавил, что в горсовете недавно обсуждали вопрос переименования сквера Пушкина в сквер Памяти Героев и это должны вынести на общественные обсуждения. Также, депутаты выступали с инициативой переименовать улицу Пушкина в улицу Бориса Золотника.
"Мы провели опрос и громада высказалась против. Поэтому сейчас улица носит имя российского поэта. Так же планировали обсуждение переименования сквера. Обидно, что такой случай имеет место в Золочеве, ведь у нас нет радикально настроенных активистов", - отметил Гриньков.
Также городской глава добавил, что сейчас он готовит обращение в полицию.
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