На Львовщине разрушили памятник Пушкину

2 июля, 2018, 12:06

На Львовщине в городе Золочеве неизвестные разрушили памятник российскому поэту Александру Пушкину

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской глава Золочева Игорь Гриньков.

"Акт вандализма. В Золочеве вандалы уничтожили памятник Пушкину. Не удивлюсь, если этим воспользуются пророссийские СМИ и это используют в политических целях", - написал городской глава.

Гриньков добавил, что в горсовете недавно обсуждали вопрос переименования сквера Пушкина в сквер Памяти Героев и это должны вынести на общественные обсуждения. Также, депутаты выступали с инициативой переименовать улицу Пушкина в улицу Бориса Золотника.

"Мы провели опрос и громада высказалась против. Поэтому сейчас улица носит имя российского поэта. Так же планировали обсуждение переименования сквера. Обидно, что такой случай имеет место в Золочеве, ведь у нас нет радикально настроенных активистов", - отметил Гриньков.

Также городской глава добавил, что сейчас он готовит обращение в полицию.