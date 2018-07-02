На Донетчине от взрыва пострадал уже второй ребенок за 2 дня

2 июля, 2018, 16:09

В понедельник, 2 июля, в Волновахском районе Донецкой области в результате взрыва ранен 14-летний подромток

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

14-летний парень в момент взрыва находился дома один. Сообщение о том, что в больницу с множественными травмами доставили школьника, поступило в полицию около 13:00.

Предварительно известно, что первыми звук взрыва услышали соседи, после чего из дома выбежал окровавленный подросток и попросил помощи. Обстоятельства инцидента и причины взрыва сейчас выясняются.

Это уже второй случай травмирования подростка в результате взрыва на Донетчине в течение двух дней. Накануне, 1 июля, в Константиновке от взрыва пострадал 16-летний парень, который принес домой и начал разбирать взрывоопасный предмет.

Кроме того, на днях в районе населенного пункта Талаковка от взрыва неустановленного предмета пострадал местный житель 1982 г. р.