На Донетчине от взрыва пострадал уже второй ребенок за 2 дня
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
14-летний парень в момент взрыва находился дома один. Сообщение о том, что в больницу с множественными травмами доставили школьника, поступило в полицию около 13:00.
Предварительно известно, что первыми звук взрыва услышали соседи, после чего из дома выбежал окровавленный подросток и попросил помощи. Обстоятельства инцидента и причины взрыва сейчас выясняются.
Это уже второй случай травмирования подростка в результате взрыва на Донетчине в течение двух дней. Накануне, 1 июля, в Константиновке от взрыва пострадал 16-летний парень, который принес домой и начал разбирать взрывоопасный предмет.
Кроме того, на днях в районе населенного пункта Талаковка от взрыва неустановленного предмета пострадал местный житель 1982 г. р.
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