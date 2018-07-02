Мужчина хотел снимать видео под юбками женщин с помощью обуви. Вместо этого получил ожоги

2 июля, 2018, 18:37

Житель штата Висконсин получил ожоги после того, как в его обуви взорвалась видеокамера

Об этом рассказал глава полиции города Мэдисон Майк Коваль в своем блоге.

32-летний мужчина сдался правоохранителям во вторник 26 июня. Сообщается, что его не арестовали: батарея камеры взорвалась раньше, чем он успел отснять какое-нибудь видео.

Глава полиции отметил, что от взрыва устройства мужчина получил травму. До сих пор неизвестно, почему он хотел сдаться правоохранителям.