Мужчина хотел снимать видео под юбками женщин с помощью обуви. Вместо этого получил ожоги
2 июля, 2018, 18:37
Житель штата Висконсин получил ожоги после того, как в его обуви взорвалась видеокамера
Об этом рассказал глава полиции города Мэдисон Майк Коваль в своем блоге.
32-летний мужчина сдался правоохранителям во вторник 26 июня. Сообщается, что его не арестовали: батарея камеры взорвалась раньше, чем он успел отснять какое-нибудь видео.
Глава полиции отметил, что от взрыва устройства мужчина получил травму. До сих пор неизвестно, почему он хотел сдаться правоохранителям.
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