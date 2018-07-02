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Китайские ученые создали лазерную винтовку с радиусом действия более 800 метров. Зачем

Сианьский институт оптики и точной механики Китайской академии наук объявил о разработке лазерной винтовки ZKZM-500

Об этом пишет South China Morning Post.

Разработчики относят оружие к классу нелетального действия, а радиус его действия превысит 800 метров.

Излучение от ZKZM-500 приведет к обугливанию наружного слоя кожи и даже сможет поджечь одежду на противнике. Впрочем, ученые уверяют, что не будут разрабатывать смертоносное лазерное оружие. При этом ружье, как заявлено, может плавить на машинах стенки топливных баков и поджигать топливо.

Масса ружья составляет около трех килограммов. Другие подробности и технические характеристики ZKZM-500 пока не раскрываются. Известно, что устройство уже готово к массовому производству и выйдет на рынок в ближайшее время. Первые образцы нового оружия получат китайские контртеррористические подразделения.

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