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Киевское метро завтра будет работать на час дольше

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" решило продлить работу метро на 1 час в ночь с 3 на 4 июля

Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия.

"Завтра в столице стартует крупнейший фестиваль восточной Европы Atlas Weekend. С 03.07. на 04.07. работа подземки будет продлена на 1 час", - говорится в сообщении.

По данным метрополитена, столичный наземный общественный транспорт также будет работать на час дольше.

Фестиваль Atlas Weekend продлится 6 дней: от 3 до 8 июля. 3 июля вход на фестиваль будет бесплатным.

  • Ранее стало известно, что певец Олег Винник выступит 3 июля на киевском фестивале Atlas Weekend.
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