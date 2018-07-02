Киевское метро завтра будет работать на час дольше

2 июля, 2018, 18:14

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" решило продлить работу метро на 1 час в ночь с 3 на 4 июля

Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия.

"Завтра в столице стартует крупнейший фестиваль восточной Европы Atlas Weekend. С 03.07. на 04.07. работа подземки будет продлена на 1 час", - говорится в сообщении.

По данным метрополитена, столичный наземный общественный транспорт также будет работать на час дольше.

Фестиваль Atlas Weekend продлится 6 дней: от 3 до 8 июля. 3 июля вход на фестиваль будет бесплатным.