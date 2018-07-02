Киевское метро завтра будет работать на час дольше
2 июля, 2018, 18:14
Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" решило продлить работу метро на 1 час в ночь с 3 на 4 июля
Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия.
"Завтра в столице стартует крупнейший фестиваль восточной Европы Atlas Weekend. С 03.07. на 04.07. работа подземки будет продлена на 1 час", - говорится в сообщении.
По данным метрополитена, столичный наземный общественный транспорт также будет работать на час дольше.
Фестиваль Atlas Weekend продлится 6 дней: от 3 до 8 июля. 3 июля вход на фестиваль будет бесплатным.
- Ранее стало известно, что певец Олег Винник выступит 3 июля на киевском фестивале Atlas Weekend.
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