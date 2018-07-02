Как получить сыворотку для немедленного лечения ботулизма. Объяснение МЗ

2 июля, 2018, 13:31

Министерство здравоохранения Украины рассказало о порядке получения сыворотки от ботулизма

Об этом сообщил Правительственный портал.

Сыворотку могут получить руководители структурных подразделений по вопросам здравоохранения областных и КМД администраций из состава ГП "Укрвакцина МЗ Украины".

Введение сыворотки предусмотрено при установлении возможного или подтвержденного диагноза ботулизм. Она блокирует действие токсина, попавшего в организм. Получить сыворотку можно в любое время (даже в выходные или нерабочие часы). Для получения необходимо обратиться к ответственному сотруднику ГП "Укрвакцина МЗ Украины".

Необходимо сообщать органы Госпродпотребслужбы о новых случаях ботулизма. Места торговли, общественного питания или производства пищевых продуктов, где могла быть приобретена или произведена пища, вызванная ботулизмом, проверять.

В этом году Министерство здравоохранения Украины впервые включило антитоксины против ботулизма в перечень лекарств, закупаемых государством, и проведет централизованную закупку через международные организации.

7 июня медики зафиксировали новый случай заболевания ботулизмом, теперь в Херсонской области. 30 июня пациенту ввели противоботулиническую сыворотку, пока состояние пациента стабильное.

В Украине наблюдается сезонное повышение заболеваемости ботулизмом - с начала 2018 зарегистрировано 46 случаев ботулизма, 53 пострадавших, 4 из них умерли.