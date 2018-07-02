Как получить сыворотку для немедленного лечения ботулизма. Объяснение МЗ
Об этом сообщил Правительственный портал.
Сыворотку могут получить руководители структурных подразделений по вопросам здравоохранения областных и КМД администраций из состава ГП "Укрвакцина МЗ Украины".
Введение сыворотки предусмотрено при установлении возможного или подтвержденного диагноза ботулизм. Она блокирует действие токсина, попавшего в организм. Получить сыворотку можно в любое время (даже в выходные или нерабочие часы). Для получения необходимо обратиться к ответственному сотруднику ГП "Укрвакцина МЗ Украины".
Необходимо сообщать органы Госпродпотребслужбы о новых случаях ботулизма. Места торговли, общественного питания или производства пищевых продуктов, где могла быть приобретена или произведена пища, вызванная ботулизмом, проверять.
В этом году Министерство здравоохранения Украины впервые включило антитоксины против ботулизма в перечень лекарств, закупаемых государством, и проведет централизованную закупку через международные организации.
7 июня медики зафиксировали новый случай заболевания ботулизмом, теперь в Херсонской области. 30 июня пациенту ввели противоботулиническую сыворотку, пока состояние пациента стабильное.
В Украине наблюдается сезонное повышение заболеваемости ботулизмом - с начала 2018 зарегистрировано 46 случаев ботулизма, 53 пострадавших, 4 из них умерли.
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