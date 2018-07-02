ГПУ сообщила подконтрольным Жириновскому депутатам Госдумы о подозрении в финансировании терроризма

2 июля, 2018, 17:20

Генпрокуратура Украины составила сообщение о подозрении в финансировании терроризма двум депутатам Госдумы России

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Следователи установили, что два российских депутата, находясь в Москве, в марте-июне 2014 года с целью материального обеспечения террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" в составе организованной Владимиром Жириновским преступной группы публично, с участием представителей "ДНР" в присутствии СМИ призвали граждан России собирать деньги для боевиков "ЛНР" и "ДНР", а также разместили соответствующие объявления на сайтах партии ЛДПР и открыли в России пункты сборы средств.

Указанные депутаты заключили соответствующее соглашение относительно материального обеспечения "ДНР", а также обеспечили предоставление участникам этой террористической организации помещения в Москве для представительской деятельности.

Также за счет собранных средств указанные депутаты под руководством Жириновского по просьбе главы террористической группы "Сомали" Михаила Толстых ("Гиви"), в 2014-2017 годах поставили террористам 6 транспортных средств российского производства с повышенными проходными и эксплуатационными возможностями, отдельные из которых использовались во время терактов против украинских военнослужащих и правоохранителей, в частности у Донецкого аэропорта.

Инкриминируемые депутатам Государственной Думы Российской Федерации правонарушения по ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма) предусматривают возможность заочного осуждения в Украине на срок от 10 до 12 лет лишения свободы.

В ГПУ отметили, что ЕС, Канада, Австралия и Швейцария в рамках антироссийских санкций заморозили активы Жириновского и одного из указанных депутатов.

Кроме того, относительно Жириновского и других лиц указом президента Украины от 15 мая 2017 года утверждено решение СНБОУ "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", предусматривающий отказ в предоставлении и отмену виз и прочие запрета въезда на территорию Украины, блокировку активов и временное ограничение права лица пользоваться своим имуществом.