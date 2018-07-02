Голливуд равнодушен к Украине и российской агрессии против нее, - американский актер

2 июля, 2018, 09:21

В Голливуде и на территории США мало знают о военной агрессии России против Украины

Об этом в интервью "ТСН" заявил американский актер Джон Малкович.

По его словам, в Голливуде и США в целом не слишком много знают об Украине и военном конфликте на Донбассе. Он отметил, что в течение всех этих лет Украина остается "белым пятном, будто ее кто-то стер с карты".

"В мозгах голливудской сообщества царит Трамп и российский заговор. Однако - никакой Украины. В этом году я дважды пытался говорить с ними об Украине. Никто не хочет об этом говорить. Я даже не знаю, какой процент неравнодушных в Голливуде знает, что произошло здесь в 2014 году и что происходит сейчас. Но я не голливудский актер. Я не такой, как они", - отметил Малкович.

Актер также отметил, что он не слишком надеется на информационный прорыв в отношении украинских событий, ведь, по его словам, 2 млрд людей имеют возможность загружать в сеть информацию, и она часто оказывается недостоверной.

"Результат - за два месяца в Голливуде со мной никто не говорил о войне в Украине. Полное зеро", - подытожил Малкович.