Футболист "Шахтера" вошел в топ-100 лучших молодых игроков мира

2 июля, 2018, 12:30

Нападающий "Шахтера" Гиорги Арабидзе попал в список претендентов на награду Golden Boy лучшему молодому футболисту мира

Об этом сообщает Turttosport.

Грузинский форвард "Шахтера" вошел в список 100 претендентов на трофей, которым награждают лучшего футболиста в возрасте до 21 года. Среди других, Арабидзе поспорит за награду с прошлогодним победителем французом Килианом Мбаппе, англичанином Трентом Александром-Арнольдом, голландцем Джастином Клюйвертом.

20-летний Гиорги Арабидзе сыграл 4 матча за первую команду "Шахтера" в чемпионате и Кубке Украины. На его счету 3 игры, 1 гол и 4 результативные передачи в юношеской Лиге УЕФА.

За сборную Грузии форвард провел 4 матча и забил 3 гола.