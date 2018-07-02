Футбол на крови: день 19

2 июля, 2018, 23:00

2 июля на чемпионате мира по футболу в России состоялось два матча 1/8 финала

Вечером 2 июля на НСК "Олимпийский" в Киеве провели масштабную акцию в поддержку заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Принять участие в акции на площадь перед стадионом сошлось около тысячи человек. На трибунах НСК "Олимпийский" они развернули два огромных баннера с надписями "Олег Сенцов", "Украина с тобой" и зажгли файеры.

С начала чемпионата российско-оккупационные войска 501 раз нарушали режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, 118 из которых - из тяжелого вооружения запрещенного Минскими договоренностями. За это время в результате боевых действий погибли 11 украинских военных и 43 получили ранения. Ранены в результате ведения боевых действий семеро мирных жителей.

В первые два дня "хлебного перемирия" российско оккупационные войска продолжили вести огонь по украинским позициям, хотя его интенсивность несколько снизилась. В частности, в н.п.Зайцеве Луганской области вражескими минами были разрушені частный дом и хозяйственные постройки. К счастью, жертв среди украинских военных и гражданского населения сегодня нет.

Украинские войска при необходимости открывали огонь. Также Вооруженные силы Украины вернули контоль над населенным пунктом Золотое-4 на Луганщине, которое располагалось в "серой зоне".

В то же время, российскими оккупантами проводятся работы по установке минно-взрывных заграждений с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин и методов минировании с использованием т.н. "растяжек".

В последние дни от взрывов в Донецкой области травмированы три человека, двое из которых дети 14 и 16 лет. Предварительно известно, что в одном из случаев 16-летний парень принес взрывоопасный предмет домой и начал разбирать. У пострадавшего диагностированы травматическая ампутация левой кисти, осколочные ранения грудной клетки и глаза. Парня доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

2 июля на чемпионате мира по футболу определились еще два четвертьфиналиста.

Бразилия - Мексика 2:0

Бельгия - Япония 3:2