Фотография на фоне Сталина: руководитель СММ ОБСЕ сфотографировался возле портрета диктатора
Об этом сообщает Моника Андрушевская на своей странице в Facebook.
"Когда я смотрю на фото, которое сделал себе в Гори Мет Вотли , заместитель главы ОБСЕ в Донецке, мне интересно, был ли он также в Браунау, городе, где родился Гитлер", - пишет Моника.
Фото сделано в городе Гори в восточной Грузии, в доме-музее Сталина.
"Я понимаю, что туристы фотографируются в таких местах. Однако Мет Вотли в Горе был не как турист, а как глава местного объединения ОБСЕ. На данный момент он является заместителем главы ОБСЕ в Донецке, а фото было сделано не так давно", - возмущается Андрушевская.
В дальнейшем она обращается к Волти с объяснением, что Сталин является виновником десятков миллионов жертв лагерей, убитых во время Голодомора, геноцида целых народов.
"Преступления, чьи последствия Восточная Европа чувствует даже сегодня. Нынешняя ситуация на Донбассе является следствием его политики. Иосиф Виссарионович Сталин ответственен за больше жертв, чем Адольф Гитлер. Я понимаю, что осознание этого факта в Западной Европе не особенно большое, но от Наблюдательной миссии ОБСЕ хотелось бы лучшего понимания ситуации", - пишет Андрушевская.
Также добавила, что человек, который размещает на своей странице в Facebook фото со Сталиным не может быть главой мониторинговой комиссии в стране, которая стала жертвой сталинского режима.
"Как мы можем говорить об объективности ОБСЕ в вопросе отчетности о вторжении России в Украину, поскольку человек на такой должности, видимо, не знает истории или не умеет ее оценить? Или же знает, но лицо кровопролитного диктатора ему импонирует. Это явление было известно уже во времена предшественника Сталина, который называл таких западных болельщиков "полезными идиотоми", - заметила Моника.
- Напомним, в миссии ОБСЕ на Донбассе до сих пор работают наблюдатели, которые были на свадьбе у дочери боевика Бабая. Их обещали уволить 2 года назад.
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