Еврокомиссия расследует возможное нарушение прав человека в Польше
2 июля, 2018, 14:31
В понедельник, 2 июля, Еврокомиссия приняла решение открыть расследование в отношении потенциального нарушения прав человека в Польше
Об этом сообщает "Укринформ".
Известно, руководящая институция ЕС нарушила процедуру в отношении Польши с целью расследования возможного нарушения прав человека в этой стране и наложения санкций.
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