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Еврокомиссия расследует возможное нарушение прав человека в Польше


фото: monitor.bg
В понедельник, 2 июля, Еврокомиссия приняла решение открыть расследование в отношении потенциального нарушения прав человека в Польше

Об этом сообщает "Укринформ".

Известно, руководящая институция ЕС нарушила процедуру в отношении Польши с целью расследования возможного нарушения прав человека в этой стране и наложения санкций.

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