ЕС предупредил США: новые пошлины на авто могут стоить американцам почти $300 млрд
Об этом сообщает Reuters.
Европейская комиссия в минувшую пятницу передала Департаменту торговли США 10-страничный документ, в котором указывается, что тарифы на автомобили и автозапчасти являются неоправданными и не имеют экономического смысла.
Департамент торговли 23 мая начал расследование по приказу президента Дональда Трампа, который неоднократно критиковал ЕС по поводу своего торгового профицита со США и повышения импортных пошлин на автомобили. ЕС имеет 10-процентный налог, по сравнению с 2,5% для автомобилей, прибывающих в США.
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Трамп заявил на прошлой неделе, что правительство завершило свое исследование и предположил, что США в ближайшее время примут меры, а именно введут 20-процентный тариф на все автомобили, собранные в ЕС.
В 2017 году ЕС экспортировал автомобилей в США на 37,4 миллиарда евро. Евросоюз заявляет, что для некоторых товаров, таких как грузовые автомобили, импортные пошлины США выше.
В своем письме Еврокомиссия отмечает, что компании ЕС производят около 2,9 млн автомобилей в Соединенных Штатах, поддерживая 120 000 рабочих мест - или 420 000, если считать автосалоны и автотовары.
В сообщении сказано, что тарифы на автомобили и автозапчасти могут подорвать американскую автопродукцию, наложив большие затраты на производителей в США. ЕС рассчитал, что 25-процентный тариф будет иметь начальный негативное влияние на валовой внутренний продукт в США на сумму $13-14 миллиардов.
Учитывая возможные контрмеры, подобные тем, что были применены на существующие импортные тарифы на сталь и алюминий, общая сумма финансового ущерба может вырасти до $294 миллиардов – 19% от общего объема экспорта США.
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