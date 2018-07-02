ЕС предупредил США: новые пошлины на авто могут стоить американцам почти $300 млрд

2 июля, 2018, 13:48

Европейский Союз предупредил Соединенные Штаты, что установление новых тарифов на импорт автомобилей и автозапчасти нанесет вред американской автомобильной промышленности и, вероятно, приведет к экспортным контрмерам на $294 миллиардов

Об этом сообщает Reuters.

Европейская комиссия в минувшую пятницу передала Департаменту торговли США 10-страничный документ, в котором указывается, что тарифы на автомобили и автозапчасти являются неоправданными и не имеют экономического смысла.

Департамент торговли 23 мая начал расследование по приказу президента Дональда Трампа, который неоднократно критиковал ЕС по поводу своего торгового профицита со США и повышения импортных пошлин на автомобили. ЕС имеет 10-процентный налог, по сравнению с 2,5% для автомобилей, прибывающих в США.

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Трамп заявил на прошлой неделе, что правительство завершило свое исследование и предположил, что США в ближайшее время примут меры, а именно введут 20-процентный тариф на все автомобили, собранные в ЕС.

В 2017 году ЕС экспортировал автомобилей в США на 37,4 миллиарда евро. Евросоюз заявляет, что для некоторых товаров, таких как грузовые автомобили, импортные пошлины США выше.

В своем письме Еврокомиссия отмечает, что компании ЕС производят около 2,9 млн автомобилей в Соединенных Штатах, поддерживая 120 000 рабочих мест - или 420 000, если считать автосалоны и автотовары.

В сообщении сказано, что тарифы на автомобили и автозапчасти могут подорвать американскую автопродукцию, наложив большие затраты на производителей в США. ЕС рассчитал, что 25-процентный тариф будет иметь начальный негативное влияние на валовой внутренний продукт в США на сумму $13-14 миллиардов.

Учитывая возможные контрмеры, подобные тем, что были применены на существующие импортные тарифы на сталь и алюминий, общая сумма финансового ущерба может вырасти до $294 миллиардов – 19% от общего объема экспорта США.

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