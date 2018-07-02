Джошуа настаивает на тщательной проверке Поветкина на допинг
2 июля, 2018, 11:30
Британский боксер Энтони Джошуа добился придирчивой проверки россиянина Александра Поветкина в употреблении допинга
Об этом заявил промоутер британца Эдди Хирн, сообщает BoxingScene.
"Поветкин уже подписал соглашение с ВАДА (Всемирным антидопинговым агентством). Это нам обойдется в дополнительные $50 тыс. Большая часть из этих денег - за оплату командировок офицеров ВАДА в Россию, Великобританию и США. В общем допинг-офицеры примут у Поветкина восемь проб", - сказал Хирн.
Александра Поветкина ранее дважды поймали на употреблении запрещенных препаратов, за что сорвались его чемпионских поединка против американца Деонтея Уайлдера и канадца Бермейна Стиверна.
- Всемирная боксерская ассоциация назначила Поветкина официальным претендентом на титул WBA обязала Джошуа встретиться с россиянином.
- Это произошло после того, как британец не смог договориться об объединительном поединке с Уайлдером.
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