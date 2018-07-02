Двое украинцев пытались пронести из ОРДЛО $6 тыс и 140 тыс рублей
2 июля, 2018, 19:03
В контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" у двух граждан Украины обнаружили незадекларированные наличные
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Утром 2 июня пограничники Краматорского отряда зафиксировали в личных вещах двух украинцев, направлявшихся пешком из временно оккупированных территорий, $6,2 тысячи и 140 тысяч российских рублей.
Граждан Украины и найденные средства в установленном порядке переданы представителям Нацполиции.
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