До 30% фильмов в кинотеатрах будут украинскими уже через 2-3 года, - вице-премьер

2 июля, 2018, 10:17

В правительстве считают, что уже через несколько лет до 30% фильмов в кинотеатрах страны будут именно украинского производства

Об этом заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко в интервью изданию "Апостроф".

Он напомнил. что еще в 2005-2006 годах вводил обязательный дубляж фильмов на украинском языке, хотя тогда все были уверены в том, что это - не лучшая идея, ведь на такие фильмы "не будут в ходу".

Впрочем, по его словам, с того времени касса неуклонно растет, а примеры украинского дубляжа поразили всех, в том числе и противников. Поэтому теперь никто не удивляется, что идешь смотреть современный голливудский фильм, который обязательно дублирован на украинском языке.

"Никто не имеет никаких вопросов, в том числе русскоязычные граждане. Такое будет через два-три года и с украинским кино – никого не будет удивлять, что процентов 20-25, до 30, будут составлять украинские фильмы, которые будут стоять рядом с голливудскими преимущественно из-за того, что европейского кино у нас не так много, а российское теряет свой рынок по известным причинам. Наконец-то теряет", - подчеркнул Кириленко.