Денисова встретится с послами ЕС. Обсудит доступ к политзаключенным
Об этом сообщила советник Уполномоченного по правам человека Елена Мячина, передает Укринформ.
"Людмила Денисова встретится с послами в конференц-зале Верховной Рады в 14:00", - сообщила Мячина, комментируя информацию о встрече Омбудсмена с послами ЕС.
Ранее Денисова сообщала о том, что встреча с послами ЕС запланирована на 2 июля. На ней она планирует рассказать о том, что находилась две недели в РФ, необходимы формальные процедуры, но так и не получила доступа к украинцам, заключенным в России.
Омбудсмен заявляла, что двусторонние договоренности о посещении заключенных в РФ и в Украине не дали результата из-за того, что Россия была не заинтересована в этом и сделала все, чтобы сорвать процесс.
- 15 июня Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова. Однако ее так и не пустили к Сенцову.
- Обмудсмен России Москалькова в комментарии одному из российских изданий заявила, что Денисову не пустили к Сенцову якобы из-за нарушения договоренностей.
- 18 июня Уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову снова не пустили к украинцу Роману Сущенко и другим политзаключенным, которых удерживают в Лефортово.
- Денисова заявила, что, несмотря на все попытки представителей Украины и международных миссий встретиться с украинскими политзаключенными в российских тюрьмах, доступ к ним заблокирован Россией с нарушениями международного и российского законодательства, а также гарантий, в частности, от Владимира Путина.
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