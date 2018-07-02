Денисова встретится с послами ЕС. Обсудит доступ к политзаключенным

2 июля, 2018, 11:46

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова 2 июля встретится в парламенте с послами ЕС по поводу ситуации с недопущением ее к украинским политзаключенным в России

Об этом сообщила советник Уполномоченного по правам человека Елена Мячина, передает Укринформ.

"Людмила Денисова встретится с послами в конференц-зале Верховной Рады в 14:00", - сообщила Мячина, комментируя информацию о встрече Омбудсмена с послами ЕС.

Ранее Денисова сообщала о том, что встреча с послами ЕС запланирована на 2 июля. На ней она планирует рассказать о том, что находилась две недели в РФ, необходимы формальные процедуры, но так и не получила доступа к украинцам, заключенным в России.

Омбудсмен заявляла, что двусторонние договоренности о посещении заключенных в РФ и в Украине не дали результата из-за того, что Россия была не заинтересована в этом и сделала все, чтобы сорвать процесс.