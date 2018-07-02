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Денисова встретится с послами ЕС. Обсудит доступ к политзаключенным


фото: radiosvoboda
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова 2 июля встретится в парламенте с послами ЕС по поводу ситуации с недопущением ее к украинским политзаключенным в России

Об этом сообщила советник Уполномоченного по правам человека Елена Мячина, передает Укринформ.

"Людмила Денисова встретится с послами в конференц-зале Верховной Рады в 14:00", - сообщила Мячина, комментируя информацию о встрече Омбудсмена с послами ЕС.

Ранее Денисова сообщала о том, что встреча с послами ЕС запланирована на 2 июля. На ней она планирует рассказать о том, что находилась две недели в РФ, необходимы формальные процедуры, но так и не получила доступа к украинцам, заключенным в России.

Омбудсмен заявляла, что двусторонние договоренности о посещении заключенных в РФ и в Украине не дали результата из-за того, что Россия была не заинтересована в этом и сделала все, чтобы сорвать процесс.

  • 15 июня Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова. Однако ее так и не пустили к Сенцову.
  • Обмудсмен России Москалькова в комментарии одному из российских изданий заявила, что Денисову не пустили к Сенцову якобы из-за нарушения договоренностей.
  • 18 июня Уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову снова не пустили к украинцу Роману Сущенко и другим политзаключенным, которых удерживают в Лефортово.
  • Денисова заявила, что, несмотря на все попытки представителей Украины и международных миссий встретиться с украинскими политзаключенными в российских тюрьмах, доступ к ним заблокирован Россией с нарушениями международного и российского законодательства, а также гарантий, в частности, от Владимира Путина.
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