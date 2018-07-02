Бурбак назвал 3 главных закона, за которые нардепы будут голосовать на этой неделе

2 июля, 2018, 20:05

Верховная Рада на этой неделе рассмотрит законопроекты о защите детей и информационной безопасности, а также проголосует за новый состав Центральной избирательной комиссии

Об этом сообщил председатель депутатской фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, передает Еспресо.TV.

По мнению Бурбака, самое главное вопрос 3 июля - принятие во втором чтении законопроекта о защите детей и о вопросах информационной безопасности.

"Все понимаем, что одна из основных задач - избрание нового состава Центральной избирательной комиссии. Знаете, что есть представление президента Украины по членам ЦИК. В списке 14 кандидатов на 13 должностей. Главное, чтобы было 226 голосов: не только за отставку всех нынешних членов ЦИК, но и для голосования за каждую кандидатуру, чтобы могли выбрать состав комиссии”, - пояснил Бурбак.

Он добавил, что "Народный фронт" готов голосовать за обновление состава ЦИК, ведь в представлении указаны кандидатуры, которые выдвигала фракция. Бурбак также заявил, что фракция готова в будущем голосовать за закон о снятии депутатской неприкосновенности.

"Вы знаете, есть два законопроекта. Конституционный суд дал положительные заключения по ним. Думаю, когда они будут поставлены на пленарную неделю, будем их поддерживать. Фракция "Народного фронта" настаивает, что никто не сможет прятаться за депутатской неприкосновенностью", - подытожил Бурбак.