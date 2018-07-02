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Британские ВВС нанесли удары по армии Асада

В конце июня королевские военно-воздушные силы Великобритании атаковали правительственные сирийские войска в районе Аль-Танф на юге страны, неподалеку от границы с Ираком и Иорданией

Об этом пишет The Times.

Бомбардировки велись с истребителей Eurofighter Typhoon с помощью лазерной системы наведения, отмечает издание. На базу войск, лояльных президенту Сирии Башару Асаду, была сброшена 500-фунтовая (227 килограммов) бомба. Это стало ответом на попытку проправительственных войск подойти к базе западной коалиции.

В результате погиб один сирийский офицер, семеро военнослужащих были ранены.

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