Британские ВВС нанесли удары по армии Асада

2 июля, 2018, 18:10

В конце июня королевские военно-воздушные силы Великобритании атаковали правительственные сирийские войска в районе Аль-Танф на юге страны, неподалеку от границы с Ираком и Иорданией

Об этом пишет The Times.

Бомбардировки велись с истребителей Eurofighter Typhoon с помощью лазерной системы наведения, отмечает издание. На базу войск, лояльных президенту Сирии Башару Асаду, была сброшена 500-фунтовая (227 килограммов) бомба. Это стало ответом на попытку проправительственных войск подойти к базе западной коалиции.

В результате погиб один сирийский офицер, семеро военнослужащих были ранены.