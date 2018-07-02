Британские ВВС нанесли удары по армии Асада
2 июля, 2018, 18:10
В конце июня королевские военно-воздушные силы Великобритании атаковали правительственные сирийские войска в районе Аль-Танф на юге страны, неподалеку от границы с Ираком и Иорданией
Об этом пишет The Times.
Бомбардировки велись с истребителей Eurofighter Typhoon с помощью лазерной системы наведения, отмечает издание. На базу войск, лояльных президенту Сирии Башару Асаду, была сброшена 500-фунтовая (227 килограммов) бомба. Это стало ответом на попытку проправительственных войск подойти к базе западной коалиции.
В результате погиб один сирийский офицер, семеро военнослужащих были ранены.
- Это была первая атака британских сил по позициям правительственных войск с апреля. США, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет по трем военным объектам в Сирии во время удара 14 апреля.
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