Бойцы ООС, погибшие в июне: самому младшему было 20, самому старшему - 57

2 июля, 2018, 09:41

За июнь в зоне проведения Операции объединенных сил погибли 16 украинских бойцов, 71 получили ранения

Об этом сообщает Новинарня.

Отмечается, что в прошлом месяце случился немаленький промежуток без погибших - 9 дней с 15 по 23 число. Четверо суток обходились и без погибших, и без раненых (3, 4, 15, 22 июня).

Самыми кровавыми выдались дни 14 июня (2 погибших, 6 раненых), 27 и 28 июня (соответственно, 3 и 3, 4 и 2).

Только за последнюю неделю месяца погибли 10 наших воинов.

Безвозвратных боевых потерь в июне потерпели восемь бригад и частей.

Все – Вооруженные силы Украины.

Больше всего – по три бойца потеряли 24-я (район Горловки), 92-я (под Авдеевкой), 93-я омбр (на юг от Новотроицкого). По два погибших – у 56-й мотопехотной (под Песками) и 72-й механизированной (Светлодарская дуга) бригад. По одному – 53 омбр, 57 омпбр, в/ч А1469 Воздушных сил.

Один боец ООС погиб в Луганской области (Новотошковское), остальные 15 – на Донбассе.

География потерь в Донецкой области самая широкая: трое – Богдановка (роковое прямое попадание одним снарядом); по двое – под Авдеевкой, Песками и Южным; остальные – шахта “Бутовка”, Новгородское, Марьинка, Луганское и Светлодарск. Еще один боец умер от ран, полученных в мае возле Невельского.

Десять парней погибших от обстрелов, четверо – от вражеских снайперов, еще двое – подорвались на минном поле, отступая в бою с вражеской ДРГ.

Самому молодому погибшему было 20 лет, самому старшему - 57.

В ночь на 1 июня в госпитале в Днепре умер сержант Николай Метлинский – командир отделения и главный сержант мотопехотного взвода с 17-го отдельного мотопехотного батальона “Кировоград” 57 омпбр ВСУ. Ему было 48 лет.

6 июня в районе села Пески, что под Донецком, погиб Игорь Французан когда к его наблюдательному пункту подошла диверсионно-разведывательная группа противника и завязался бой. Ему был 41 год.

6 июня погиб 21-летний Степан Литковец. Солдат, стрелок-зенитчик 37 омпб 56-й мотопехотной бригады, подорвался на мине с Игорем Французаном, когда на их “секрет” под Песками вышла ДРГ боевиков и завязался бой.

12 июня погиб Николай Вильчинский на позывной “Февраль”, который только вернулся на передовую с крестин своей месячной дочери. Жизнь Николая оборвала пуля снайпера. Ему было 26 лет. Мужчина служил в 24 омбр, в гранатометном отделении 3-го батальона.

Вечером 14 июня во время боя в районе поселка Новотошковское на Луганщине погиб солдат ВСУ Игорь Петров. Тогда в ходе 4-часового боя ранения получили еще пятеро украинских бойцов. Погибшему парню было 20 лет. Как только ему исполнилось 18, он подписал контракт с ВСУ.

Через неделю после своего 49-летия, 14 июня, погиб солдат, стрелок-помощник гранатометчика 1-го механизированного батальона 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Жук. Боец погиб во время попытки остановить атаку противника близ шахты “Бутовка” на окраине Донецка. В окоп Жука попал вражеский реактивный снаряд “Града”, от чего тот погиб на месте.

24 июня в районе пгт Луганское на Светлодарской дуге получил тяжелые осколочные ранения в голову и грудную клетку 48-летний Сергей Остапчук. Он дежурил на блокпосту со своим товарищем, когда во время очередной атаки противника перед ними разорвалась мина. Обоих бойцов сразу отвезли в больницу. Врачи реанимационного отделения больницы в Бахмуте боролись за их жизнь до последнего, но спасти Сергея не удалось.

19 июня под Авдеевкой старший солдат, наводчик 2-го батальона 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Руслан Баглик получил тяжелое ранение в голову. В бессознательном состоянии его доставили в Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова, где после шести дней глубокой комы Руслан ушел из жизни 25 июня. Парню было 20 лет.

26 июня около 20:30 возле Марьинки (Донецкая область) оборвалась жизнь 47-летнего военного Артура Федосенко от пули вражеского снайпера. Мужчина служил в звании старшего солдата военной части А1469 (военный аэродром “Канатово” возле Кропивницкого).

27 июня погиб солдат, военнослужащий минометного взвода минометной батареи 3-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Петрушенко. В блиндаж под селом Богдановка Донецкой области попал вражеский снаряд. Дмитрий и еще двое военных на наблюдательной позиции погибли на месте. Ему было 49 лет.

В этот же день погиб Александр Холин, который с 2016 года служил в 93 омбр (солдат минометной батареи 3-го механизированного батальона). Принимал участие в боях за Крымское на Луганщине и на Донецком направлении. Ему было 35 лет.

Одним из трех погибших 27 июня, в результате прямого попадания в блиндаж вражеского снаряда, является солдат Владимир Дяченко (93 омбр подавала вариант фамилии – Дьяченко). Ему было 50 лет.

28 июня в районе поселка Южное, неподалеку от оккупированной Горловки, погиб Валерий Шишак. В своем подразделении 57-летний военный был самым старшим. Мужчина погиб от пули снайпера.

Утром 28 июня, погиб 22-летний старший солдат, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады Андрей Волос. Его, тяжело раненного, пытался вытащить с поля боя командир взвода Валерий Шишак, и также получил смертельное ранение от вражеского снайпера. Андрею Волосу снайперская пуля попала фактически в сердце, пройдя между пластинами бронежилета.

28 июня в результате боевых действий под Авдеевкой погиб младший сержант, военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владислав Гусейнов. Мужчина погиб на Донецком направлении под прицельным обстрелом врага, где по завершению работ на Донецкой фильтровальной станции противник открыл огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Владиславу было 35 лет.

В ночь с 28-го на 29 июня, защищая подступы к Светлодарску в Донецкой области, погиб старший сержант, военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев Геннадий Немцов. Противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Полученные во время огневого столкновения ранения для Геннадия оказались несовместимы с жизнью. Геннадию было 49 лет.