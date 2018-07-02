Болтон обсудил с Путиным Украину и вмешательство РФ в американские выборы

2 июля, 2018, 11:50

Советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил вмешательство РФ в американские выборы 2016 года, а также вопрос Крыма

Об этом пишет Reuters.

"Путин высказался предельно ясно по этому вопросу, и я ответил, что каждому из нас придется остаться при своем мнении по поводу Украины", - сказал Болтон.

Он отметил, что не слышал, чтобы президент США Дональд Трамп заявлял о признании аннексии Крыма.

"Это не позиция Соединенных Штатов", - отметил Болтон.

Когда Трампа 29 июня спросили, признают ли Соединенные Штаты Крым частью России, президент ответил: "Мы посмотрим".

"Вопрос, связанный с выборами, был одним из тех, которые мы обсуждали", - сообщил Болтон в эфире телеканала CBS в воскресенье, 1 июля. По словам советника американского президента, Путин продолжает отрицать вмешательство РФ в американские выборы.

Болтон сказал, что Трамп "очень хочет понять позицию РФ, и, возможно, более важно, чтобы Путин понял нашу позицию".