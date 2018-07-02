Более 40 населенных пунктов остались без света из-за грозы, повреждены здания

2 июля, 2018, 08:51

По состоянию на семь часов утра 2 июля в Украине из-за осложнения погодных условий остаются обесточенными 42 населенных пункта

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели рассказали, что из-за грозовых дождей и сильных порывов ветра сработала система защиты линий электропередач.

В результате 42 населенных пункта в 2 областях остаются обесточенными, а именно: в Днепропетровской области 38 населенных пунктов, в Луганской - 4.

Также из-за непогоды зафиксированы случаи подтопления и повреждения объектов жилищной сферы.

В частности, на Львовщине остаются подтопленными 3 приусадебных участка и 3 подвала жилых домов в селе Заречное.

"Всего в 4 районах области было подтоплено 60 приусадебных участков, 25 жилых домов и 9 подвалов жилых домов. Повреждены две дороги местного значения", - подчеркнули в ГСЧС.