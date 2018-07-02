Адвокат арестованного в Италии нацгвардейца Маркива пригласит на суд свидетелей из Украины

2 июля, 2018, 22:35

Адвокат нацгвардейца Виталия Маркива, обвиняемого в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли, планирует пригласить на процесс свидетелей из Украины

Эти свидетели должны помочь пролить свет на то, что произошло на горе Карачун в мае 2014 года, информирует Громадське.

Адвокат добавил, что после года в тюрьме Маркив чувствует себя подавленно.

"Виталий деморализован. Он даже не стрелял, приказы не отдавал, был простым солдатом, и совершенно непонятно, почему из 300 солдат, которые были на холме, арестовали именно Маркива", - отметил защитник.

Обвинения против Маркива основываются на показаниях журналистов - француза Уильяма Рогелона, находившегося на Донбассе вместе с Роккелли и получившего ранение в тот день, а также итальянских журналистов, общавшихся с Виталием по телефону.

"Он сказал им одно, а журналисты рассказали совсем другое. Они спросили - можем подъехать? Он сказал - не едьте сюда, здесь стреляют всюду. Это понятно, потому что идет война. Карабинеры интерпретировали эти слова как "я стрелял во всех невооруженных граждан". На основе этого против него построили дело, других доказательств нет. Это просто абсурд", - сказал адвокат.

Суд над Маркивым начнется 6 июля в итальянском городе Ассизе.