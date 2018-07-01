Из-за наплыва пассажиров из Украины Польша пустит поезд Перемышль–Берлин

1 июля, 2018, 12:34

Железнодорожная компания Польши PKP Intercity анонсировала запуск прямого железнодорожного маршрута между Перемышлем и Берлином

Решение принято из-за стремительного увеличения пассажиров с востока, в частности из Украины, которые направляются через Польшу дальше в ЕС, сообщает Rynek kolejowy.

Как сообщается, руководство компании планирует воспользоваться трафиком, который растет, и добиться того, чтобы как можно больше пассажиров пользовались именно железнодорожным транспортом. Для этого планируется запустить дополнительный поезд из прицепных вагонов, который будет двигаться по маршруту Перемышль-Вроцлав-Зелена Гура-Берлин.

"Поезда из Перемышля до Львова и Киева ежегодно перевозят все больше пассажиров. За первые пять месяцев имеем уже столько пассажиров, сколько за весь прошлый год, когда было зафиксировано двукратное увеличение количества путешественников. Очевидно, что стоит ждать следующего удвоения количества пассажиров в направлениях с востока", – сообщил глава PKP Intercity Марек Хранюк.

Он также отметил, что "с украинской и немецкой сторонами есть взаимопонимание" по вопросу запуска прямого рейса. Поезд получит название "Метрополь" и будет состоять из прицепных вагонов, которые во Вроцлаве будут присоединять к поезду, который далее отправится в Берлин.