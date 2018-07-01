Всемирный банк отметил стремительный рост ВВП Украины

1 июля, 2018, 07:39

Украина продемонстрировала один из самых высоких темпов прироста ВВП в 2017 году среди всех стран мира

Об этом в Facebook сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец, отметив, что в ночь на 30 июня Всемирный банк обновил новые данные по всем странам мира.

Внутренний валовой продукт (ВВП) Украины в 2017 году вырос более чем на 20% и составил 112 миллиардов долларов.

“Это один из самых высоких темпов прироста ВВП в 2017 году среди всех стран мира”, – подчеркнул экономист.