Всемирный банк отметил стремительный рост ВВП Украины
1 июля, 2018, 07:39
Украина продемонстрировала один из самых высоких темпов прироста ВВП в 2017 году среди всех стран мира
Об этом в Facebook сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец, отметив, что в ночь на 30 июня Всемирный банк обновил новые данные по всем странам мира.
Внутренний валовой продукт (ВВП) Украины в 2017 году вырос более чем на 20% и составил 112 миллиардов долларов.
“Это один из самых высоких темпов прироста ВВП в 2017 году среди всех стран мира”, – подчеркнул экономист.
- Как сообщалось, уровень теневой экономики уменьшился на 4%.
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