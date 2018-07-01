Возле Дубно перевернулся автобус "Яремче - Киев" с 53 пассажирами

1 июля, 2018, 20:34

01 июля в 15:00 в дежурную службу Главного управления ГСЧС Украины в Ровенской области за номером "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса, случившимся на 395 км. трассы Киев-Чоп между селами Птичья и Верба Дубенского района Ровенской области

Прибыв на место вызова спасатели установили, что пассажирский автобус допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. На момент происшествия в автобусе находилось 53 человека, автобус следовал по маршруту "Яремче - Киев", передает пресс-служб спасателей.

Одна группа спасателей сразу сняли клеммы с аккумулятора автобуса, чтобы предупредить угрозу короткого замыкания и возгорания машины, тем временем другая группа помогала 6-ти пассажирам покинуть перевернутый автобус и передали их работникам скорой медицинской помощи.

Для оказания помощи было привлечено 9 спасателей и 2 спецавтомобиля.

Сейчас все обстоятельства данного ДТП выясняют сотрудники полиции.