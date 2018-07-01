Возле Байкового кладбища в Киеве мотоциклист с пассажиром попали под колеса маршрутки

1 июля, 2018, 17:25

В Соломенском районе столицы, на улице Николая Гринченко, маршрутный автобус сбил мотоциклиста

По предварительной информации, маршрутка и мотоциклист двигались по одной полосе, в сторону центра Киева. Авария произошла из-за того, что байкер пошел на обгон маршрутки и немного не рассчитал швижкість последней, передают Вартови.Еспресо.

Мотоциклист немного рано начал перестраиваться впереди маршрутки и задел ее бок.

Как следствие, байк упал, а вместе с ним и два человека - пилот и его пассажир.

Еще одним транспортным средством, ставшим участником этого ДТП, оказалось Audi. Легковое авто двигалось в противоположную сторону и задело бус, поскольку пыталось уйти от мотоциклиста.

Из-за аварии пострадали двое людей - байкер а его пассажир.Обоих мужчин с различными травмами забарала скорая.