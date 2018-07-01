Во Львове почтили память профессоров, расстрелянных немцами в 1941 году

1 июля, 2018, 12:53

В воскресенье, 1 июля, городской голова Львова Андрей Садовый и мэр Вроцлава Рафал Дуткевич вместе с общественными активистами почтили память профессоров, расстрелянных в июле 1941 года. Как отметил после возложения цветов президент города Вроцлав, община Вроцлава поддерживает Львов и Украину в вопросе борьбы за освобождение политических заключенных в России

Об этом говорится на сайте Львовского горсовета.

"Прежде всего, большое спасибо господину Рафалу и общине. Вроцлава за то, что была эта идея и было много совместных усилий, чтобы появился этот памятник в память о замученных, казненных профессоров. Когда эта идея восстала, то никто даже не мог подумать, что будет война и часть нашей территории будет в оккупации. Мы должны об этом помнить, мы должны об этом апеллировать к миру, мы должны выдавить врага с нашей земли. Также сегодня обращаюсь ко всем, чтобы мы пам яталы о наших заключенных - Олеге Сенцове и многих других, которые сегодня в российских тюр ах. Надо делать все возможное, чтобы они были освобождены ", - отметил Андрей Садовый, мэр Львова.

По его словам, Львов и Вроцлав - это те два города, которые больше связаны между собой и это единство является залогом крупных совместных проектов.

Напомним, что в июле 1941 года нацисты арестовали 21 профессора высших учебных заведений Львова, а также их родных - всего 52 человека. Все они были поляками по происхождению. После коротких допросов, проведенных в одном из корпусов Львовской политехники, 4 июля арестованных вывели на холмы Вулецких холмов к заранее выкопанной яме и расстреляли. Сейчас на этом месте мемориал.