В воскресенье всю страну накроют дожди с грозами

1 июля, 2018, 07:51

По всей стране в первый день июля будут падать дожди с грозами

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

На западе страны температура в воскресенье составит от 16 до 18 градусов, на Закарпатье теплее - до +20. В северной части Украины от 16 до 21, а в центре - 17-25. Теплее будет на юге - днем до 25-28, а на востоке столбик термометра местами прогреется до +30.

В столице Украины 1 июля пройдет дождь с грозой, днем от 14 до 16 градусов.