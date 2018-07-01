В воскресенье всю страну накроют дожди с грозами
1 июля, 2018, 07:51
По всей стране в первый день июля будут падать дожди с грозами
Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.
На западе страны температура в воскресенье составит от 16 до 18 градусов, на Закарпатье теплее - до +20. В северной части Украины от 16 до 21, а в центре - 17-25. Теплее будет на юге - днем до 25-28, а на востоке столбик термометра местами прогреется до +30.
В столице Украины 1 июля пройдет дождь с грозой, днем от 14 до 16 градусов.
- Как сообщалось, в Чернигове затопило почти сотню дворов, есть пострадавшие.
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