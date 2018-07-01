В Украине рекордными темпами растет производство "зеленой" электроэнергии

1 июля, 2018, 19:17

За I полугодие 2018 г. в Украине установлено почти 270 МВт мощностей, генерирующих электроэнергию из возобновляемых источников энергии по "зеленому" тарифу.

Это более чем в 2 раза больше, чем в I полугодии 2017 г. (127 МВт), и превышает объем мощностей, установленных за весь 2017 год (257 МВт), информирует правительственная пресс-служба.

Большая часть новых объектов - это солнечные электростанции общей мощностью 206 МВт.

Второе место по объему объектов, установленных в I полугодии т.г., занимают ветроэлектростанции общей мощностью 50 МВт.

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Кроме того, за полгода установлено 7 МВт мощностей, производящих электроэнергию из биогаза, 5 МВт – электрогенерации из биомассы, а также еще 1 МВт малых ГЭС.

В общем, с начала 2015 г. по конец II квартала 2018 г. введено в эксплуатацию 677 МВт мощностей возобновляемой электроэнергетики, в установление которых инвестировано более 650 млн евро. В частности, по "зеленому" тарифу введено:

в 2015 г. - 30 МВт;

в 2016 г. - 121 МВт;

в 2017 г. - 257 МВт;

в i полугодии 2018 г. - 269 МВт.

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