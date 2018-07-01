В России вышли на разрешенные акции против повышения пенсионного возраста для мужчин на 5 лет, для женщин - на 8

1 июля, 2018, 15:43

Российская умеренная парламентская и внепарламентская оппозиция в воскресенье, 1 июля 2018 года, вышла с протестом против необоснованного, как они считают, поднятии пенсионного возраста

Режим Путина разрешил проведение митинга на эту тему лишь в тех местах, где не проходит "Футбол на крови" (так называемый Чемпионат мира по футболу 2018 года).

Задержаний нет, насилия со стороны силовиков тоже. Только в Омске полиция вытолкала со сцены главу местного штаба Алексея Навального.

Правительство Дмитрия Медведева считает необходимым поэтапно, в течение 15 лет, повысить пенсионный возраст россиян - на 5 лет для мужчин, до 65 лет, и на 8 лет для женщин, до 63 лет.