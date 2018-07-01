В оккупированной части Приазовья более 5,5 тыс. людей оказались без газа
Причина повреждения неизвестна, сообщают Новости Донбасса со ссылкой на информресурси сепаратистов.
Сообщается, что в ночь на 1 июля в Новоазовске произошло повреждение на газораспределительной станции. Аварийные бригады перекрыли магистральные газовые задвижки. Причина происшествия устанавливается.
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Без газоснабжения остались 5618 абонентов, большинство из них расположенные в Новоазовске, в частности, хлебный и паштетний заводы, а также 4192 абонента частного сектора. Еще 866 абонентов временно без газа в поселке Седово. Кроме этого, газ отсутствует у абонентов в селах Обрыв, Хомутово, Гусельщиково, Марквно, Розы Люксембург и Седово - Васильевка.
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