В оккупированной части Приазовья более 5,5 тыс. людей оказались без газа

1 июля, 2018, 21:16

На подконтрольной боевикам территории Донецкой области более 5,5 тыс. абонентов остались без газоснабжения в результате повреждения магистральной трубы

Причина повреждения неизвестна, сообщают Новости Донбасса со ссылкой на информресурси сепаратистов.

Сообщается, что в ночь на 1 июля в Новоазовске произошло повреждение на газораспределительной станции. Аварийные бригады перекрыли магистральные газовые задвижки. Причина происшествия устанавливается.

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Без газоснабжения остались 5618 абонентов, большинство из них расположенные в Новоазовске, в частности, хлебный и паштетний заводы, а также 4192 абонента частного сектора. Еще 866 абонентов временно без газа в поселке Седово. Кроме этого, газ отсутствует у абонентов в селах Обрыв, Хомутово, Гусельщиково, Марквно, Розы Люксембург и Седово - Васильевка.