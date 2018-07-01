В Мгарском монастыре на Полтавщине выпускают антиукраинские книги, - писатель

1 июля, 2018, 22:38

Член коллегии Госкомтелерадио писатель Владимир Яворивский подозревает, что издательство Мгарского монастыря, который принадлежит к УПЦ (МП), выпускает антиукраинскую литературу

Об этом писатель рассказал на последнем заседании коллегии и попросил присутствующих представителей правоохранительных органов проверить деятельность этого издательства, сообщает Укринформ.

Он привел одно конкретное доказательство - книгу, которая попала к нему еще во время Революции Достоинства.

"Более гадкого, ужасного я ничего в своей жизни не читал. Я сделал по этому поводу свою авторскую программу на радио. Цитировал. Это страшное: что благодаря Сталину есть Украина и тому подобное. Но самое интересное, что эта книга издана Московским патриархатом, выданная под Лубнами - там есть знаменитый, когда казацкий, Мгарский монастырь - и при поддержке этого этого монастыря. То есть Московский патриархат издал эту книгу, и эта книга пошла на наш рынок. Поэтому я прошу правоохранительные органы, Службу безопасности обратить внимание на деятельность этого издательства " - подчеркнул Яворивский.

Он подозревает, что антиукраинская пропаганда ищет легкие пути к распространению у нас - прямо с Украиной, и к тому же через Церковь.

"Не все к нам перевозят поездами, самолетами, фурами. Гораздо легче и проще перебросить сюда деньги - а у нас есть такие издательства, это элементарно сделают, и это будет гораздо дешевле. И легче будет завезти в магазины. Надо это перекрыть ибо эту книгу, пожалуй, прочитали много людей. Это - патриархат, и книга, пожалуй, раздавалась в церкви прихожанам. и, возможно, распространяется и сейчас. Это вещи очень и очень опасны ", - предостерег член коллегии комитета.