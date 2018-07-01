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В Instagram теперь можно добавлять музыку в Stories

Пользователи социальной сети Instagram теперь могут добавлять к своим 10-секундным постам в Stories музыкальное сопровождение

Об этом передает УНИАН.

"Теперь вы можете добавить саундтрек к своей Stories, который подойдет к любому моменту и поможет вам выразить свои чувства", - говорится в сообщении.

Теперь в разделе стикеров к Stories появится значок музыки. Нажав на него, из библиотеки песен можно выбрать подходящую композицию. После этого с помощью ползунка выбирается часть песни, которая должна прозвучать в посте.

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