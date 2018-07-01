В Бельгии в университет вступает 8-летний вундеркинд

1 июля, 2018, 15:22

Юный бельгиец Лоран Симонс окончил среднюю школу в возрасте восьми лет. Он прошел курс обучения, рассчитанный на шесть лет, всего за полтора года и теперь планирует поступить в университет

Мать мальчика - голландка, отец - бельгиец. Лоран имеет коэффициент интеллектуального развития в 145 пунктов. Он получил диплом об окончании средней школы одновременно со своими 18-летними одноклассниками, передает ВВС со ссылкой на бельгийскую радиостанцию RTBF.

Лоран сообщил, что его любимый предмет - математика, которая, по его словам, охватывает огромную сферу - статистику, геометрию, алгебру.

Мальчик намерен поступить в университет после окончания летних каникул. Его отец надеется, что это будет бельгийский или голландский университет, но мальчик получает предложения от университетов со всего мира.

Пока неизвестно, что именно намерен изучать в университете мальчик - он еще не сделал выбор. Но его родители считают, что это будет математика или физика.

Как рассказывает его отец, Лоран в раннем детстве не любил играть с другими детьми и не особо интересовался игрушками.

Ему было шесть лет, когда он поступил в гимназию. В последние месяцы он занимался в основном естественными науками и математикой, которые его больше всего интересуют.

В свободное время мальчик любит решать математические задачи и читать книги по медицине.

По его словам, он хотел стать хирургом или астронавтом, но сейчас думает, не заняться ли компьютерными науками.

"Мы невероятно гордимся сыном, - сказал его отец Александер Симонс в беседе с корреспондентом телеканала RTL. - Сначала ему пришлось преодолеть некоторые чисто формальные препоны в школе, иначе он еще раньше закончил бы курс обучения".

"Если он решит завтра стать плотником, для нас это не будет проблемой, лишь бы он был счастлив", - добавляет отец мальчика.