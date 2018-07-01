В Бельгии в университет вступает 8-летний вундеркинд
Мать мальчика - голландка, отец - бельгиец. Лоран имеет коэффициент интеллектуального развития в 145 пунктов. Он получил диплом об окончании средней школы одновременно со своими 18-летними одноклассниками, передает ВВС со ссылкой на бельгийскую радиостанцию RTBF.
Лоран сообщил, что его любимый предмет - математика, которая, по его словам, охватывает огромную сферу - статистику, геометрию, алгебру.
Мальчик намерен поступить в университет после окончания летних каникул. Его отец надеется, что это будет бельгийский или голландский университет, но мальчик получает предложения от университетов со всего мира.
Пока неизвестно, что именно намерен изучать в университете мальчик - он еще не сделал выбор. Но его родители считают, что это будет математика или физика.
Как рассказывает его отец, Лоран в раннем детстве не любил играть с другими детьми и не особо интересовался игрушками.
Ему было шесть лет, когда он поступил в гимназию. В последние месяцы он занимался в основном естественными науками и математикой, которые его больше всего интересуют.
В свободное время мальчик любит решать математические задачи и читать книги по медицине.
По его словам, он хотел стать хирургом или астронавтом, но сейчас думает, не заняться ли компьютерными науками.
"Мы невероятно гордимся сыном, - сказал его отец Александер Симонс в беседе с корреспондентом телеканала RTL. - Сначала ему пришлось преодолеть некоторые чисто формальные препоны в школе, иначе он еще раньше закончил бы курс обучения".
"Если он решит завтра стать плотником, для нас это не будет проблемой, лишь бы он был счастлив", - добавляет отец мальчика.
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