Украинский моряк, которому в Иране грозит повешение, объявил голодовку

1 июля, 2018, 08:18

Украинский моряк Андрей Новичков, которого правоохранители Ирана подозревают в убийстве матроса судна Arezoo, объявил голодовку

Об этом в комментарии "Громадському" сообщил первый секретарь посольства Украины в Иране Сурен Бальянц. "Да, я подтверждаю эту информацию. Мы этим делом занимаемся. Всю информацию по Новичковой я передал Министерству иностранных дел", - сказал консул. По словам Бальянца, он постоянно поддерживает контакт с Новичковым и знает его состояние, однако отказался об этом говорить, ссылаясь на личную информацию.

"Я посоветуюсь с Новичковым и тогда скажу, могу ли я об этом говорить", - сказал секретарь посольства. Он добавил, что сотрудники посольства Украины смогут увидеть Новичкова только после предоставления на это соответствующего разрешения. По словам Бальянца, моряка задержали в Тегеране. Отметим, что Новичков уже был под стражей и осенью 2017-го даже объявлял голодовку, однако тогда его освободили под обязательство. На вопрос, каковы причины задержания Новичкова сейчас - в посольстве отвечать отказались.

Одесский моряк Андрей Новичков выехал из Украины в ноябре 2016 года. Он подписал контракт на работу старшим помощником капитана иранского судна Arezoo. На судно Новичков сел неподалеку от Шанхая. На 18-й день плавания в Южно-Китайском море в Новичковой произошел конфликт с одним из матросов. По словам украинца, тот ему грубил, пытался ударить, а после - выпрыгнул за борт. Тогда судно остановили, начали поиски, однако матроса так и не нашли. После инцидента экипаж судна распустили. Однако в феврале 2017 Новичкова силой вывели на берег и доставили в полицию, где от него требовали признания об убийстве матроса.

С того времени Новичков уже был за решеткой. Осенью 2017-го моряк объявил голодовку, а на 11-й день его освободили из-под стражи под личное обязательство консула, запретив покидать Иран до конца расследования. По словам Новичкова, он после освобождения проживал в офисе иранской туристической компании, куда его устроили знакомые консула. За долгое время расследования дела моряка это дело переквалифицировали из убийства по неосторожности в умышленное убийство. Украинцу грозит казнь через повешение. Впрочем, у следствия нет доказательств. Судебное рассмотрение дела Андрея до сих пор не началось.