Украинских моряков выпустили из ФСБ в Крыму, однако не вернули паспорта
Об этом заявил адвокат рыбаков Эмиль Курбединов, передает "Крым.Реалии".
По словам адвоката, моряков выпустили несколько дней назад после того, как их удерживали 1,5 месяца.
"Обвинения украинцам не предъявлены, однако загранпаспорта рыбакам не вернули, поэтому они практически не могут покинуть пределы Севастополя и постоянно приглашаются на различные дополнительные следственные мероприятия", – сказал Курбединов.
По мнению Курбединова, дело рыбаков может решиться только благодаря "политическому решению на самом высоком уровне".
"Примечательно, что украинских моряков задержали после ареста российских моряков (керченского судна "Норд", – ред). Крымский и севастопольский омбудсмены проявляют особый интерес к этому делу, постоянно интересуются положением рыбаков: что с ними, как и где. Насколько я понимаю, это дело сдвинется с мертвой точки, как только будет принято соответствующее политическое решение на самом высоком уровне", – сказал Курбединов.
- Как сообщалось, украинский моряк, которому в Иране грозит повешение, объявил голодовку.
- В Украину вернулись 6 моряков, которых более полтора года не выпускали из Греции
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