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Украина подняла вопрос о репарациях от Германии за Вторую мировую

Депутаты из семи стран, преимущественно из Центральной и Восточной Европы, требуют от комиссара по правам человека Совета Европы исследовать неравное отношение к жертвам нацистской Германии в вопросе компенсации за потери, возникшие вследствие Второй мировой войны

Об этом сообщают "Комментарии".

Инициатором обращения стал депутат польской партии "Право и справедливость" Аркадиуш Мулярчик. Документ касается отсутствия правового пути требовать компенсацию за убытки, понесенные в результате Второй мировой войны. Наряду с Польшей заявление подписали депутаты из Украины, Литвы, Словакии, Чехии, Армении и Великобритании.

Речь идет о жертвах военных операций, а также о принудительных работниках, депортированных или заключенных в лагерях. В частности, из Украины за годы оккупации немцы вывезли 2,4 млн. человек.

Заявители отмечают, что после Второй мировой войны немцы заключили массу двусторонних соглашений со странами Западной Европы о военных репарациях и полностью проигнорировали жертвы из Центральной и Восточной Европы.

Ранее министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак оценил материальный ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны, в триллион долларов. А министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что сумма причиненного вреда может быть еще больше".

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