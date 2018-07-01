Супертяжеловес Сиренко завоевал титул WBF International

1 июля, 2018, 21:55

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко одержал восьмую победу на профессиональном ринге

В бою в южноафриканском Кейптауне за титул интернационального чемпиона по версии WBF украинский проспект в первом же раунде техническим нокаутом победил Найфа Дидье из Конго, передает Вслух.

Сиренко с первых секунд боя завладел инициативой и отправил соперника на настил. Вскоре судья был вынужден остановить избиение африканца, присудив победу украинцу техническим нокаутом.

Сиренко, который работает с экс-тренером Владимира Кличко и Александра Усика Джеймсом Али Баширом, дебютировал на профи-ринге в мае 2017 года. На счету 23-летнего киевлянина семь побед, из которых шесть - нокаутом.

Отметим, что Сиренко все свои шесть нокаутов получил в первых раундах, а последние четыре поединка завершились именно таким образом.