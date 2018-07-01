Спасатели предупредили об угрозах, связанных с ухудшением погоды

1 июля, 2018, 10:03

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погодных условий на части территории Украины

Ожидаются грозы, местами сильные дожди, град, порывы ветра и шквалы.

Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

По данным Укргидрометцентра, 1 июля ночью и утром в южных, центральных, восточных, Сумской, Киевской и Житомирской областях грозы, местами сильные дожди, град, порывы ветра и шквалы 15-20м/сек.

Утром 1 июля в Украине были обесточены 136 населенных пунктов в четырех областях.

В результате интенсивных осадков и порывов ветра в отдельных областях зафиксированы случаи подтопления и повреждения объектов жилищной и социальной сферы.

По данным Укргидрометцентра, 1 июля на реках бассейна Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1,0 м над уровнями. При сильных дождях возможно формирование значительного местного стока. 1 июля на реке Ворона возле м. Тысменица (Тысменицкий район, Ивано-Франковская области) возможно продолжение подъема уровня воды на 0,3 – 1,0 м, над уровнями на 8 часов 30 июня. Местами затопление поймы, при этом не исключено достижение отметки начального затопления приречных зданий.

В второй половине суток 1 июля на реке Днестр в створе гидрологического поста Залещики (Тернопольская область) ожидается прохождение максимального уровня паводка высотой 670-720 см над нулем поста (уровень воды на 8 час 30 июня составляет 508 см над нулем поста), максимальный расход воды прогнозируется в пределах 1700-2100 м3/сек. Частичное затопление поймы, начальное затопление сельскохозяйственных угодий.

Ночью 1 июля на реке Прут в створе гидрологического поста Черновцы (Черновицкая область) ожидается прохождение максимального уровня паводка высотой 300-350 см над нулем поста (уровень воды на 8 час. 30 июня равна 200 см над нулем поста), максимальный расход воды прогнозируется в пределах 735-885 м3/сек. На низкорасположенных участках возможен выход воды на заводь.