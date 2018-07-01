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Сенцов голодает уже 49 дней

Сегодня 49 дней, как голодает узник Кремля, украинский кинорежиссер и писатель Олег Сенцов. Он отказался от пищи, требуя, чтобы кремлевская власть освободила всех украинских политических заключенных. Сейчас режиссер находится в колонии в городе Лабытнанги - на севере России

Накануне в Кремль поступило 2 просьбы о помиловании режиссера, напоминает Еспресо.TV.

Российские оккупанты приговорили Сенцова, который на момент вражеского вторжения жил в Крыму, в якобы подготовке к совершению терактов.

До сих пор к политзаключенному не пустили украинского омбудсмена Людмилу Денисову. Несмотря на договоренности между президентами Петром Порошенко и Владимиром Путиным.

 

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