Сенцов голодает уже 49 дней

1 июля, 2018, 15:00

Сегодня 49 дней, как голодает узник Кремля, украинский кинорежиссер и писатель Олег Сенцов. Он отказался от пищи, требуя, чтобы кремлевская власть освободила всех украинских политических заключенных. Сейчас режиссер находится в колонии в городе Лабытнанги - на севере России